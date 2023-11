Tu as Chateaubriand dans ses mémoires, Bruno Colson qui est spécialiste avec plusieurs bouquins du genre De la guerre de Napo, Lo Duca journal secret de Napoléon, les mémoires de Talleyrand et si tu veux te plonger dans la guerre, artillerie et génie, il te faut absolument Général Rogniat ingénieur et critique de Napoléon.

Les bouquins ne manquent pas, le film en revanche ne sera pas historique, il sera sensationnel et perclus d’anachronismes et de d’aberrations, ne le regarde que pour le divertissement 👀