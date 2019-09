Le Handi Joystick : Un accessoire de plus pour favoriser l'accessibilité du jeu vidéo

Partager sur :

L'inclusivité et d'accessibilité sont des défis majeurs auxquels commence à répondre l'industrie du jeu vidéo, qui demande activité physique que ne peuvent pas se permettre un certain nombre de joueurs en situation de handicap. Pour proposer une nouvelle solution, Bluelinea dévoile le Handi Joystick.

Reprenant diverses technologies déjà existantes, l'entreprise française propose la première manette entièrement contrôlable à la bouche à destination des personnes en situation de handicap lourd. Celle-ci est fixée à un support capable de gérer les mouvements de la tête et de la bouche. Pour renforcer la précision de l'objet, le Handi Joystick dispose de quatre embouts en mesure de réagir aux inspirations et aux expirations de l'utilisateur, et d'une zone de contact pour les lèvres. Ainsi, elle permet aux joueurs handicapés mais capables de bouger la tête et la bouche de jouer à de nombreux titres, dont FIFA ou encore Mario Kart 8 Deluxe.

Vous vous en doutez, l'accessoire coûte assez cher puisqu'il faut débourser 1490€ pour obtenir la manette, avant tout destinée aux établissements de soins spécialisés. Pour justifier ce coût, l'entreprise avance le temps de recherche et développement, mais également l'ouverture aux joueurs d'un catalogue massif de jeux. Pour le moment, il fonctionne sur Nintendo Switch et PlayStation 4. Sur Xbox One, l'utilisation est possible mais demande des manipulations supplémentaires, du fait de l'existence du Xbox Adaptative Controller.