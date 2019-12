Topic Les meilleurs livres de sociologie et psychologie?

Le 22 novembre 2019 à 03:26:28 Suttree a écrit :

Jung ca reste de la fumisterie. De la psychanalyse avec un enrobage d'ésotérisme et de spiritualité.

Ahahahah. Cette blague. Toi, tu n'as pas lu Jung pour dire une connerie pareille.

Qu'on reproche à Jung de parler d'ésotérisme (à ses débuts surtout) voire d'y croire (et encore, c'est sacrément discutable), d'accord. Qu'on lui reproche de se focaliser sur des aspects spirituels, religieux, mystiques, etc, d'accord.

Mais qu'on le caricature comme un enrobage de tout ça ! AHAHAHAH

Si tu veux cracher sur la psychanalyse, ne te retiens surtout pas.

Mais fais gaffe aux conséquences : refuser sans considération toute la psychanalyse, c'est tirer un trait sans préavis sur la quasi-totalité de l'anthropologie du même coup. Lévi-Strauss (pour prendre le plus parlant) n'est pas possible sans Freud. Par contre, on peut se contenter (en grossissant un peu le trait) de dire qu'on ne veut rien prendre de Freud sauf "Totem et tabou", et que le reste c'est nul.

Bref, pour Jung, c'est un peu le même problème. Il fait tout un tartinage de concepts largement discutables. Mais ce qu'il propose en particulier dans "Métamorphoses de l'âme et ses symboles" n'a, il me semble, aucun égal pour réfléchir à la croyance religieuse ou à la symbolique dans l'art.

Après, oui, Jung est verbeux, il créé tout un tas de concepts dont une bonne partie dont on peut se passer (et qui sont parfois là simplement pour appuyer un peu plus la distance qu'il prend avec Freud - une querelle d'ego en somme), et il aime bien les trucs ésotériques par moments et mystiques tout le temps. Mais naviguer dans les mythologies à toutes les sauces et essayer d'y tracer des traits de connexion dans un esprit d'anthropologue sur bien des aspects, ça fait sacrément réagir les méninges, et quand il s'amuse à analyser les soucoupes volantes au regard de la Guerre froide et ben c'est rempli de trucs pertinents (et il ne dit jamais "les soucoupes volantes sont là" mais bien : "des gens voient des soucoupes volantes" - mais il n'a pas la même mesure avec le spiritisme dans ses écrits de jeunesse, ça, d'accord).

Au final Jung vaut largement le détour.

En socio, le classique des classiques c'est Durkheim sinon.